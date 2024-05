TUTTI I NOMI. Falsi incidenti per truffare l’assicurazione: 10 davanti al giudice. Ci sono anche 3 medici e 2 avvocati

Fissata l’udienza preliminare: rischiano il processo.

MARCIANISE. Avrebbero fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata alla truffa alle assicurazioni attraverso i falsi incidenti. Al vertice del gruppo criminale anche un elemento di spicco del clan Puca.

In 10 finiranno quindi davanti al gup e tra di loro tre medici degli ospedali di Frattamaggiore e di Marcianise che avrebbero rilasciato dei certificati fasulli attestando quindi lesioni per incidenti stradali mai avvenuti ed anche due avvocati, i quali avrebbero predisposto gli atti per ottenere i risarcimenti sulle 22 truffe che sarebbero state perpetrate dal gruppo dei dieci.

Ecco coloro che rischiano il processo: Umberto Laurenzo 67 anni di Curti che era in servizio al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Marcianise all’epoca dei fatti, il medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio Rosita Capone di 48 anni; ancora un altro medico, sempre in servizio presso il pronto soccorso di Frattamaggiore, Emanuele Minelli di 66 anni, gli avvocati Gennaro Castelli di Napoli ed Enrico Mastantuono di Minturno. Con loro davanti al gup dovranno comparire anche Giuseppe Infimo di Napoli, Camillo Meola di Sant’Antimo, Gianluca Miro di Napoli, Giovanni Toscano di Melito e Carmela Bommino di Napoli.