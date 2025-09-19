TUTTI I NOMI. Spaccio di droga, operazione “Piazze Pulite”: in 6 verso il processo

Gli investigatori avrebbero documentato oltre trecento episodi di cessione di droga, in alcuni casi a minorenni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Chiesto il rinvio a giudizio per sei persone coinvolte in un’articolata indagine antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Casal di Principe e coordinata dalla Procura di Napoli Nord, nell’ambito dell’operazione denominata “Piazze Pulite”.

I soggetti coinvolti sono: Giuseppe Russo, Massimo Versi, Francesco Orselli, Rosa D’Alessandro, Vincenzo Vitale e Giuseppe Caterino. Per tutti l’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Iolanda Gaudino, tra il 2019 e il 2021 gli indagati avrebbero messo in piedi un’attività di spaccio capillare e continuativa soprattutto nel territorio di Villa Literno, ma con ramificazioni anche in altri comuni dell’Agro Aversano e del Litorale Domizio.

A rendere ancora più gravi le contestazioni, vi è il fatto che alcune di queste attività illecite sarebbero avvenute mentre gli indagati erano già sottoposti a misure restrittive, come gli arresti domiciliari o la sorveglianza speciale.

Ma non è tutto. Durante le indagini è emerso che alcuni degli indagati percepivano il reddito di cittadinanza: sarebbero almeno quattordici i beneficiari del sussidio coinvolti a vario titolo nel procedimento.