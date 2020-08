TUTTI I NUMERI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. Più di 40 nuovi contagi in 24 ore. DATO NAZIONALE. Positivi continuano ad aumentare. LEGGI LA TABELLA

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 487, +40rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è di 2.235. Il totale regionale dei test è pari a 356.781. Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 188.242, +1.699nel giro di 24 ore.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 44 contagi dall’Unità di Crisi della Campania, di cui 10 provenienti dall’estero, già inseriti nei 17 delle ultime 48 ore, comunicati oggi. Il rapporto del contagio è dell’1,97% (ieri 1,58%).

Sale il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 47 (+9). Cale il numero dei posti letti occupati nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, c’è un solo paziente (-1).

Aumenta il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 439 (+32).

Dall’inizio dell’epidemia, sono 440 i decessi (=), mentre i guariti sono 4.287 (+4).

IL DATO NAZIONALE

I 574 nuovi positivi di oggi e i 46.723 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 1,23%, in aumento. Oggi si è tornati a superare l’unità intera tra i due numeri in esame, cioè, come detto prima, nuovi contagi e tamponi analizzati (ieri 1,02%).

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 252.809 persone, con 7.467.487 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 14.249 (+168) pazienti. I guariti sono 203.326, cioè 333 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 2, le vittime ora sono 35.234.

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 771 (-15). Cresce di 1 unità il dato relativo alle Terapie Intensive in Italia nella giornata di ieri. Dunque, si attestano a 56 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 13.422 positivi, +182 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 24.868, per un totale di italiani testati pari a 4.407.524.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA