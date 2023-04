TUTTI I VIDEO E LE FOTO. PASQUETTA E TERRA DEI FUOCHI. Fumo nero e fiamme alte, cosa sta succedendo nello stabilimento del noto imprenditore

All’interno il comunicato dei vigili del fuoco, che danno informazioni sulla dinamica dell’incendio

AGG.: Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 13:30 due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute per spegnere un incendio sviluppatosi sul tetto di un’azienda sita nella zona ASI nel comune di Teverola in via Consortile. Le squadre, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise, immediatamente intervenute sul posto hanno trovato una parte del tetto su cui erano montati pannelli fotovoltaici completamente avvolta dalle fiamme. La superficie interessata dall’incendio è di circa 1000 mq, con un totale di circa 350 pannelli fotovoltaici andati distrutti. In supporto alle squadre sono intervenute anche un’autobotte dal distaccamento di Aversa ed un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. L’efficace azione di contrasto dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che le fiamme non interessassero l’attività all’interno del capannone sottostante.

TEVEROLA – È chiaro che, al momento, è ancora troppo presto per parlare dell’esatta dinamica dell’incendio che ha colpito lo stabilimento di proprietà di Ferdinando Canciello, in zona di pertinenza dell’Asi Caserta, l’uomo a capo della holding familiare omonima.

Come spiegato nel primo articolo dedicato al rogo ,

la, impresa che si occupa di forniture per l’edilizia, dalla quale è scaturito l’incendio.

E’ stata avvolta dalle fiamme la parte superiore della ditta, dove si trovano i pannelli fotovoltaici, necessari al sostentamento energetico dell’impresa.

Ad aver funzionato, così almeno emerge dai primi dettagli, è stato il sistema antincendio della struttura, che ha evitato un possibile allargamento del rogo.

Sul posto stanno lavorando alacremente e senza sosta i vigili del fuoco.