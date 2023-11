Ubriaco alla guida della BMW, figlio di un noto politico travolge due auto e manda una donna in ospedale

La donna ferita ha avuto una prognosi di 30 giorni.

CAIANELLO. Si è messo alla guida della sua BMW dopo avere bevuto troppo, ha distrutto due automobili e ferito una donna, finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

L’autore di questa sequela di reati è il figlio di un noto politico di Caianello che sabato sera ha seminato il terrore nelle strade della frazione Scalo. Prima un incidente in via Napoli. Il giovane si è dato alla fuga e, proprio mentre sfrecciava via ha travolto, proprio davanti alla caserma dei carabinieri, l’auto guidata dalla donna, rimasta ferita e trasportata nell’ospedale di Piedimonte Matese. Il giovane è stato, infine, fermato e condotto in caserma. Effettuati i rituali test, è risultato positivo all’alcol. Il ragazzo è stato denunciato, la vettura sequestrata e la patente sospesa.