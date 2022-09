Ubriaco tenta di mettersi in sella allo scooter ma cade e ricade

Il video in poche ore è diventato virale sui social

REGIONALE – Ubriaco tenta di mettersi alla guida dello scooter ma cade e ricade, il video fa il giro dei social. Borrelli: “Situazione allucinante, alcune persone escono solo per ubriacarsi e stare male, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri”

“Ci hanno segnalato un video, pubblicato sui social, che ritrae un giovane, in evidente stato di ebbrezza, che prova a mettersi alla guida di uno scooter, nonostante le sue condizioni, nei pressi dell’ingresso della metropolitana a Montecalvario. Cade e ricade nel tentativo di sedersi in sella al motorino, senza casco per giunta. E’ la dimostrazione di come una certa fetta di giovani sia assolutamente fuori controllo e rappresenta un rischio per tutti. Constatiamo, per l’ennesima volta, una situazione allucinante, con persone che escono di casa non per divertirsi, ma per ubriacarsi e sentirsi male. Il loro obiettivo è ‘sballarsi’, vomitare, e alla fine di tutto si mettono alla guida di scooter e auto diventando mine vaganti che mettono a rischio sia la propria vita, che soprattutto quella degli altri. Occorre porre un freno, occorre un’inversione di rotta culturale e sociale al più presto prima che questa deriva diventi inarrestabile”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.