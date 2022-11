Uccellini uccisi dai maltrattamenti, definitiva condanna per 67enne casertano

Dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte di Appello di Napoli di un anno fa

GRAZZANISE – La corte di Cassazione ha confermato in pratica la sentenza emessa nel novembre di un anno fa dalla corte di Appello di Napoli, ovvero ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da G.U., sessantasettenne originario di Grazzanise.

L’uomo è stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamento di animali poiché deteneva uccelli in “condizioni non idonee, cagionandone sofferenza e la morte”, così come provato all’ospedale veterinario contattato per analizzare i volatili.

G.U. ha ricevuto anche la condanna al pagamento delle spese processuali di 3000 euro.