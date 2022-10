Uccisa da un colpo di fucile. Il 23enne accusato del delitto torna libero

RIARDO – Ciprian Vicol, 23 anni moldavo, accusato dell’omicidio di Francesca Compagnone, 28enne di Teano, è libero. Lo ha deciso il gip Giuseppe Mercone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Capua i due ragazzi, dopo una serata in un locale, erano andati nella villetta della famiglia Compagnone. A causa di un trasloco in atto 3 fucili legalmente detenuti dal padre della vittima erano in una delle camere a letto. Il giovane avrebbe imbracciato il fucile semiautomatico puntandolo verso la ragazza e sarebbe partito un colpo che avrebbe ferito mortalmente Francesca, nella zona superiore del corpo. Ciprian a quel punto ha allertato i soccorsi che non hanno potuto fare niente. Per il 23enne era stata chiesta la custodia in carcere per omicidio volontario aggravato da futili motivi e dall’esistenza di una relazione sentimentale tra i due. Lunedì sarà eseguita l’autopsia sul corpo della povera Francesca.