Ucciso un uomo investito dal treno: rallentamenti per i pendolari casertani

CASERTA – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia è fortemente rallentata a causa di un investimento di un uomo, avvenuto questa mattina nei pressi di Campoleone. L’incidente, verificatosi intorno alle 8:35, ha causato la sospensione del traffico tra Campoleone e Cisterna di Latina, con l’intervento dell’Autorità Giudiziaria in corso per gli accertamenti del caso.

A partire dalle 9:50, la situazione ha coinvolto anche la linea Roma-Napoli via Cassino, con ritardi che possono arrivare fino a 90 minuti e cancellazioni o modifiche al percorso per alcuni treni. I passeggeri dei treni Intercity e Regionali, tra cui il treno IC 590 Salerno-Milano e l’IC 551 Roma-Reggio Calabria, sono stati informati che non fermeranno a Aversa, Formia e Latina, ma possono utilizzare treni alternativi grazie all’assistenza clienti Trenitalia.

Anche il treno IC 510 Salerno-Torino ha subito un ritardo superiore ai 60 minuti.

Questa tratta è particolarmente importante per i pendolari e i viaggiatori della provincia di Caserta, che utilizzano il servizio per raggiungere Roma o Napoli. Il percorso attraversa diverse fermate in Terra di Lavoro, tra cui Cellole, Sparanise, Sessa Aurunca-Roccamonfina, Falciano, Mondragone, Carinola, Cancello Arnone, Villa Literno, Albanova, San Marcellino-Frignano e Aversa, rendendola una delle principali vie di comunicazione per molti residenti.

Si consiglia ai viaggiatori di verificare l’andamento dei propri treni tramite il servizio “Cerca Treno” per ulteriori aggiornamenti.