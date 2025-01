Ufficiale della guardia di finanza casertano si ammala per lo stress e chiede risarcimento danni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Il TAR della Campania ha respinto il ricorso di un ex ufficiale della Guardia di Finanza che chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia gastrointestinale e il conseguente risarcimento. L’ufficiale aveva lavorato in ambienti ad alto rischio dal 1980 al 2020 e sosteneva che lo stress lavorativo avesse contribuito alla sua malattia.

Il Comitato di Verifica aveva rigettato la richiesta, considerando la patologia di natura endogena, cioè non causata dal lavoro. Il ricorrente contestava il parere per carenza di motivazione, ma il TAR ha confermato la decisione, ritenendo che le condizioni di servizio descritte non fossero sufficientemente gravi da giustificare il riconoscimento della patologia come legata al servizio. Inoltre, il Tribunale ha escluso la possibilità di una nuova consulenza medica, ritenendo che le decisioni degli organi competenti fossero adeguatamente motivate.