Ufficiale: MARCIANISE e ORTA DI ATELLA sono zona rossa

ORDINANZA n. 84 del 25 ottobre 2020

MARCIANISE/ORTA DI ATELLA – L’ordinanza è stata appena diramata e ha decorrenza immediata: Marcianise e Orta di Atella sono zone rosse.

Questo vuol dire che non si esce (a meno di non autocertificare motivi di evidente urgenza) e non si entra.

L’intera cittadinanza sarà sottoposta a tampone. Se tutto seguirà il modello di Arzano, così come ha annunciato il primo cittadino marcianisano Velardi ieri sera, lo screening di massa sarà effettuato negli istituti scolastici sede dei seggi elettorali, in ordine alfabetico.