LE FOTO. Ultima pioggia d’estate e SPARANISE “affoga”. I tecnici: colpa delle opere senza criterio

SPARANISE (gv) – Prima pioggia di stagione ed immediatamente Sparanise va sott’acqua. Nel pomeriggio di oggi la prima precipitazione di fine estate ha determinato l’allegamento di abitazioni, esercizi commerciali e studi professionali della zona della stazione ferroviaria. Questa volta ad essere interessate dagli allagamenti anche le abitazioni e gli esercizi commerciali di altre zone, un tempo risparmiate. Come ad esempio in via Cneo Nevio, vale a dire la zona a ridosso di Viale Medaglia D’Oro. Proprio quest’ultima è apparsa come un fiume in piena, come mai prima. L’entità delle piogge non era tale da determinare i disagi che si sono creati, ad incidere in senso negativo sembrano essere state le nuove opere pubbliche e private realizzate senza pensare ad un corretto piano di smaltimento delle acque reflue. Diversi tecnici della zona puntano il dito, per quanto riguarda la zona della ferrovia, sulla nuova strada aperta lungo via Garibaldi , una stradina con delle pendenze importanti che aggrava ulteriormente il flusso di acqua piovana che da monte è attirato dalle pianura intorno alla zona della stazione. Non si spiega diversamente l’evidente aggravamento del fenomeno. Allo stesso modo, per la prima volta, anche la zona di viale Medaglia D’oro ha dimostrato di non sopportare l’attuale carico di acqua reflue. I fenomeni di allagamento hanno causato diversi danni , con scantinati ed abitazioni. Certamente l’amministrazione comunale si è fatta trovare impreparata rispetto all’evento, per altro prevedibile, visto il verificarsi del fenomeno ormai con cadenza annuale e per questo i residenti sono sul piede di guerra. Non si escludono azioni legali volte a conseguire il risarcimento dei danni.