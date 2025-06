ULTIM’ORA. BAIA DOMIZIA. Incendio nelle villette a un passo da un noto lido. Vacanzieri sui tetti

Le fiamme si sono levate alte pochi minuti fa. Sul posto diversi mezzi di soccorso.

BAIA DOMIZIA (CELLOLE) – Non è certo un pomeriggio di relax per i residenti e per i vacanzieri dell’area di Cellole prospiciente al lido Pedro in quel di Baia Domizia.

Per motivi ancora imprecisati ed è esploso un incendio proprio nell’area delle villette a schiera, quelle occupate dai vacanzieri si parla di alcuni residenti rifugiatisi sui tetti per scampare alle fiamme. Sul posto Si sono portati i vigili del fuoco e ambulanze del 118.