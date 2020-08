AGG.13.46: BAIA DOMIZIA Tragedia nel lido Sporting . Muore sul colpo dopo un malore, il noto commerciante di CASERTA Renato Lamberti

AGG 13,46. Purtroppo Renato Lamberti non ce l’ha fatta. Il noto commerciante di Caserta titolare di diversi negozi lungo il corso Trieste è morto sulla spiaggia del lido Sporting. A nulla sono valsi i soccorsi dei bagnini del salvataggio è vivo che hanno lavorato anche con i defibrillatori regolarmente in dotazione al lido. In un secondo momento vivo a da Teano, è arrivata anche l’ambulanza del 118. ma il medico di turno non ha potuto far altro che constatare il decesso di Renato Lamberti. Ora corpo si trova ancora sulla spiaggia in attesa del magistrato di turno che arriverà sul posto di qui a pochi minuti solo successivamente sarà possibile procedere al suo trasporto a casa punto Lamberti si trovava baia Domizia insieme all’intera sua famiglia. alcuni componenti della stessa hanno assistito sbigottiti e impotenti al malore fatale. Questo punto non si sa se si sia trattato di un infarto o di un problema cerebrale. Magari più tardi vi daremo qualche informazione aggiuntiva

BAIA DOMIZIA– Un serio malore ha colpito Renato Lamberti, una delle firme storiche del commercio casertano. Lamberti si è accasciato mentre si trovava nel lido Sporting di Baia Murena. I primi soccorsi sono stati portati dagli addetti al salvataggio, in attesa dell’arrivo del 118. Le condizioni sarebbero critiche ma al momento non c’è alcuna conferma.

Ovviamente la notizia lascia sgomenti anche noi e speriamo che l’amico Renato possa riprendersi.