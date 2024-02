ULTIM’ORA. Brutto incidente in Autostrada, traffico in tilt

A darne comunicazione il sito Autostrade per l’Italia.

VILLA LITERNO. Una lunga coda si è formata poco fa in Autostrada, per un incidente avvenuto all’altezza del nodo tra Villa Literno e Pomigliano d’Arco. A darne comunicazione è il sito di Autostrada per l’Italia. Al momento non si hanno ancora notizie sulla dinamica del sinistro, né se siano coinvolte più vetture. Sul posto si stanno portando gli agenti della Polizia stradale ed i soccorsi sanitari. A breve aggiornamenti.