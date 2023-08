CASERTA – È stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi non in condizioni gravi, seppur con serie ferite, il 21enne rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto alle 22 a Caserta, lungo via Roma.

Il giovane, per cause di accertamento, è caduto rovinosamente dalla sua moto all’altezza dell’hotel Bruman.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.