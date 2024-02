ULTIM’ORA CASERTACE. Dramma a MARCIANISE. Bambino di 12 anni precipita dal secondo piano. E’ grave in terapia intensiva

L’indicente questa sera poco dopo le 20,30 mentre si trovava in casa in compagnia della sorella e….

MARCIANISE – Un episodio drammatico si è verificato verso le 20,30 di questa sera a Marcianise: un ragazzo di 12 anni è precipitato da un balcone del secondo piano in via Pepe nei presi del supermercato Mi. ca. Immediatamente sul posto sono accorse ambulanze del 118 e ora il ragazzo è stato portato al pronto soccorso del locale ospedale dove si trova ricoverato in terapia intensiva in condizioni serie ma non in pericolo di vita e da dove potrebbe essere trasferito presso l’ospedale Santobono di Napoli. La caduta è stata accidentale mentre si trovava in casa con la sorella e il fidanzato di quest’ultima.