ULTIM’ORA. Famiglia con due bimbi si ribalta con l’auto, feriti in strada

VILLA LITERNO – Un incidente stradale con due auto ribaltate si è verificato pochi minuti a Villa Literno, in via delle Dune. Secondo le prime informazioni segnalateci da un nostro lettore trovatosi sul posto, sono rimaste coinvolte quattro o cinque persone, tra cui due bambini.

Chiaro che si aspetta l’arrivo dei sanitari, ma gli automobilisti in transito che si sono fermati ad aiutare le persone coinvolte parlano di ferite non gravi ed escoriazioni. Ripetiamo, il bollettino ricevuto da chi era presente parla di un incidente violento nella dinamica, ma senza conseguenze gravi per i passeggeri. Una circostanza che sarà confermata solo all’arrivo di un’ambulanza

Si aspetta ancora l’arrivo delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto, visto che le cause dello scontro restano al momento da accertare.