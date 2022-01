La notizia ci è appena giunta e, ovviamente, appena avremo aggiornamenti ve li comunicheremo: si teme per la vita dell’uomo vittima dello schianto

VALLE DI MADDALONI Un grave incidente è avvenuto mezz’ora fa a Maddaloni. Lo scontro frontale ha purtroppo causato dei feriti. Uno di loro è stato subito trasportato in codice rosso in ospedale. Appena giunto, l’uomo, un 54enne di Valle di Maddaloni è stato intubato e si teme per la sua vita.