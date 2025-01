ULTIM’ORA. LA FOTO. Incidente tra diverse auto sulla Variante, traffico bloccato

C’È UN FERITO: GLI AGGIORNAMENTI

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla Variante Anas, nel tratto che termina a Santa Maria Capua Vetere.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per accertare la dinamica dell’incidente e gestire la situazione. Non sono ancora noti i dettagli sulle persone coinvolte o sullo stato delle vittime. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la viabilità e fare luce sulle cause dell’incidente.