ULTIM’ORA. LE FOTO Appartamento distrutto dalle fiamme, i vigili del fuoco salvano la vita a un disabile

SAN NICOLA LA STRADA – Paura, tanta paura in viale Trieste a San Nicola la Strada per l’incendio scatenatosi in un appartamento al quarto piano di un palazzo condominiale.

E ancora una volta, provvidenziale, decisivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta. Sono occorse ben tre autobotti per domare le fiamme, innescare, a quanto pare, da una stufetta difettosa. Provvidenziale perché la persona che occupava l’appartamento, un disabile, è sano e salvo. Sarebbero bastati pochi minuti di ritardo o di tentennamento e tragedia sarebbe stata

Naturalmente, l’incendio ha letteralmente paralizzato il traffico in viale Trieste e nelle strade circostanti.