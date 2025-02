ULTIM’ORA. LE FOTO. CASERTA. Albero crolla e sfonda auto in via Falcone: sfiorata la tragedia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il sindaco Carlo Marino stavolta non può andare colpa alla pioggia o al vento

CASERTA – Si è rischiata questo pomeriggio la tragedia a Caserta. Un albero di grosse dimensioni è crollato, andando a centrare un’auto in sosta.

Fortunatamente, nell’auto e nei suoi paraggi non c’era nessuno e, quindi, non si segnalano feriti. Si tratta di uno dei grossi alberi situati in via Falcone, all’ingresso del rione.

Si tratta dell’ennesimo crollo di arbusti che nella città di Caserta viene segnalato. L’ennesimo esempio dello scempio in cui versa la città, figlia dei nove anni di amministrazione di Carlo Marino, sindacatura che è passata alla storia più per le gravi vicende giudiziarie (sindaco, vice, assessori e dirigenti indagati e sotto processo) che per le azioni amministrative, spesso anche molto discutibili.

Se negli altri casi il primo cittadino ha potuto coprirsi con il cappotto di Napelone del maltempo, ora che batte il sole su Caserta, scopriremo cosa verrà raccontato alla città.