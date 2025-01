ULTIM’ORA. LE FOTO. DISASTRO A CASERTA. Crolla l’ennesimo albero in strada. E questa volta sfonda il vetro di un’auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un altro albero è caduto a Caserta a causa del forte vento che sta interessando il capoluogo di provincia da sabato notte. L’incidente si è verificato nel centro città, quando il tronco abbattuto ha colpito un’auto in sosta, distruggendo uno dei vetri laterali del veicolo. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio sottolinea ancora una volta la fragilità della città di fronte alle condizioni meteo avverse.

Questo è solo l’ennesimo caso che si verifica nella città, già gravemente colpita dal maltempo nelle ultime ore.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono sotto assedio: le squadre sono raddoppiate da ieri e, ad oggi, sono già oltre 100 gli interventi effettuati per rimuovere alberi e detriti e mettere in sicurezza la città. Tuttavia, numerosi altri interventi sono ancora in coda, segno della portata dell’emergenza.

Ma da anni su questo giornale abbiamo segnalato una gestione drammatica della manutenzione del verde pubblico, che continua a essere trascurato dall’amministrazione di Carlo Marino e dall’Ufficio Tecnico, ora in mano a Luigi Vitelli, in passato vero regno di Franco Biondi, dirigente poi arrestato nelle inchieste da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere proprio su questo settore.