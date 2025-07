ULTIM’ORA. LE FOTO. Fiamme alte nella zona Saint Gobain

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un incendio si è sviluppato in questi minuti nella zona industriale nei pressi dell’area Saint Gobain, tra Caserta e San nicola, dove le fiamme hanno rapidamente interessato un’ampia distesa di sterpaglie. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo, ma la presenza di vegetazione secca e le alte temperature potrebbero aver favorito la propagazione del fuoco.

L’area è frequentata da molte persone, soprattutto sportivi e residenti che la attraversano per fare jogging o passeggiate. La situazione ha destato preoccupazione tra i passanti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, allertati per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.