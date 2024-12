ULTIM’ORA. MAI VISTO: una “stesa” alle 7 e mezza. Sangue a S. MARIA C.V. in corso Garibaldi. Un accoltellato da una gang di ragazzini armati di mazze e coltelli

Erano uncappucciati. Hanno agito tra la gente atterrita davanti al teatro. Un fatto senza precedenti

S. MARIA CAPUA VETERE – Una stesa. Sfrontata e realizzata in un orario in cui il rischio di essere intercettati e di essere arrestati era molto alto. Non hanno paura di nulla.

Sono bande di ragazzi tra i 15 e i 17 anni, massimo 18 anni. Una di questa ha agito pochi minuti fa a Santa Maria Capua Vetere nel posto più centrale della città nel corso Garibaldi, a pochi metri di distanza dal omonimo teatro.

Sarebbe stato accoltellato un giovane e altri danni sarebbero stati inferti a persone e cose con mazze da baseball e altri arnesi. In questo momento le notizie sono ancora frammentarie, vi daremo ulteriori aggiornamenti tra poco.