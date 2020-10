ULTIM’ORA. MARCIANISE ZONA ROSSA. Le proteste continuano: “Blocchiamo il casello di Caserta Sud”. GUARDA IL LIVE DEL CORTEO

MARCIANISE – Continuano le proteste contro la decisione di istituire la zona rossa nel comune di Marcianise. La scelta adottata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha coinvolto anche il territorio comunale di Orta di Atella, ha provocato grande disapprovazione nella cittadinanza dei due centri casertani. Ed è proprio questa crescente disapprovazione che ha fatto scattare le proteste avvenute ieri sera a Marcianise, che stanno continuando in queste ore.

Infatti, il gruppo che ha organizzato le manifestazioni anti-zona rossa avvenuta nella serata di lunedì, hanno annunciato una protesta che toccherà anche il settore dei trasporti. Pare che, in questi minuti, centinaia di marcianisani si stanno mettendo in marcia per bloccare il casello dell’autostrada di Caserta Sud, situato a pochi chilometri dai centri commerciali della città, rimasti aperti secondo l’ordinanza del governatore.

https://www.facebook.com/alessio.tartaglione.50/videos/4895601293798289/