ULTIM’ORA MONDRAGONE. COVID tra i banchi, il sindaco proroga la chiusura delle scuole

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Il Sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, ha deciso di prorogare di un’altra settimana, la sospensione delle attività didattiche a partire da domani 3 maggio e fino al giorno 8. Da quanto sta emergendo in queste ore sarebbero numerosi i casi di contagio da Covid -19 nelle scuole del territorio, ma è pur vero che la chiusura degli Istituti scolastici porta a ben poco se poi non si rispettano tutte quelle norme volte a contrastare la diffusione della pandemia. Oggi pomeriggio in zona Lido si sono verificati numerosi assembramenti all’esterno delle attività di ristoro. Giovani privi di mascherina e non curanti del distanziamento fisico. I bambini stanno pagando un prezzo troppo alto per colpa degli adulti.

