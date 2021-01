ULTIM’ORA. Non risponde ai familiari, poi la drammatica scoperta. Donna trovata morta in casa

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Terribile, trovata donna 49enne senza vita. Oggi intorno alle 13:15 circa in via Caruso ad Aversa, alcuni familiari di una donna di 49 anni preoccupati del fatto che la stessa non rispondesse al telefono, temendo per le sorti della congiunta, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Giunti sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco per accedere all’appartamento visto che la donna non rispondeva né al citofono e neppure al campanello, hanno aperto la porta e poi la macabra scoperta, il corpo senza vita della donna. Sul posto anche la polizia municipale di Aversa e i carabinieri che hanno avviato le procedure di rito per accertare se la morte fosse riconducibile a un atto violento e la causa fosse naturale.

Dalle prime indiscrezioni pare che il medico legale ritenga si tratti di un decesso dovuto a cause naturali, probabilmente la donna avrà accusato un malore cadendo in terra e priva di coscienza non sia riuscita a chiedere aiuto. Sotto shock i residenti della zona che conoscevano la donna.