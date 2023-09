ULTIM’ORA. Paura al luna park: bimbo di 11 anni cade dalle giostre, corsa al Santobono

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

CURTI/SAN PRISCO – Una sabato sera all’insegna della paura a Curti presso l’area giostre, in via Aurora, allestita in occasione dei festeggiamenti della festa di paese. Un bambino di 11 anni, di San Prisco, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da una giostra impattando violentemente con la testa. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118: il bambino è stato affidato alle cure dei medici del Santobono