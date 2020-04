AGG. ORE 21:01. Bimbo di 4 anni precipita dal quarto piano. E’ grave ma potrebbe miracolosamente salvarsi

AGGIORNAMENTO. Ci giungono le prime notizie sulle condizioni di salute del bambino precipitato dal quarto piano della propria abitazione. Il piccolo, di soli 4 anni e figlio di una coppia brasiliana, è al momento intubato ed ha riportato la frattura del braccio destro. Dalla Tac effettuata è emersa anche una frattura al cranio, all’altezza della tempia. Il personale medico starebbe valutando un trasferimento al Santobono di Napoli.

CASERTA – Paura in centro a Caserta. Un bambino di nazionalità straniera è precipitato dal quarto piano di un palazzo di via Roma, primo tratto. Il bimbo è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza mentre i poliziotti stanno interrogando i parenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.