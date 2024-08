ULTIM’ORA. Uccide quattro vecchietti, badante killer libero: il giudice non convalida il fermo

Accolta l’istanza dei legali, gli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Alessandra Grammatica, non ha convalidato il fermo per Mario Eutizia, badante 48enne napoletano, reo confesso dell’omicidio di quattro anziani da lui assistiti in accoglimento all’istanza presentata dai difensori dell’uomo, gli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano.

Al momento per la gravità dei fatti da riscontrare si trova ancora detenuto nel carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere in attesa di trasferimento in una struttura idonea alla sua condizione di salute