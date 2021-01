SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tragedia questa sera a Santa Maria Capua Vetere in zona Sant’Andrea dei Lagni. Un uomo di circa 70anni, originario di Capua, è deceduto in un’abitazione. Ad allertare i soccorsi una donna che in quel momento si trovava in casa con l’uomo. Giunti immediatamente sul posto i medici non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul posto i carabinieri della locale stazione.