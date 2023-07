ULTIM’ORA. Schianto nei pressi del Commissariato di S. MARIA C.V: due feriti

Sul posto gli agenti della polizia municipale impegnati nei rilievi del caso

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grave incidente stradale, pochi minuti fa, in via Pezzella nei pressi del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono violentemente scontrate Sul posto due ambulanze, una volante sia e gli agenti della Polizia Municipale. Un ferito è stato trasportato con trauma cranico al civile di Caserta mentre in secondo è stato trasportato all’ospedale di Marcianise.