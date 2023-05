.

CASTEL VOLTURNO- Ad appena 24 ore dalla morte del commerciante di bibite, avvenuta ieri A Mondragone, per volontà dello stesso con un gesto estremo, (clicca e leggi) giunge notizia di un ennesimo dramma che colpisce la comunità di Castel Volturno.

Un 48enne si è tolto la vita impiccandosi ad un albero. Quando sul posto si sono portati i soccorritori purtroppo l’uomo era già deceduto. Il dramma si è consumato in via Michelangelo Buonarroti in località Bagnara.