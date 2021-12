Un anno pieno di soddisfazioni per il giovane pilota di CASERTA Samuele Giannini

CASERTA – Il giovanissimo pilota di Caserta Samuele Giannini chiude il 2021 con piena soddisfazione. Nella categoria 60 mini, infatti, si è classificato primo in entrambi i campionati regionali ACI sport della Campania, laureandosi campione campano della sua categoria. Samuele ha partecipato con ottimi risultati anche al trofeo Ayrton Senna a Sarno, gara che si svolge ogni anno nel mese di dicembre.

Sabato, durante le qualifiche, si è classificato prima diciasettesimo mentre, nella seconda manche, grazie alla sua determinazione in pista, è riuscito a partire sesto durante la pre-finale che si è tenuta domenica scorsa. In questa gara ha eseguito una spettacolare partenza e dopo diversi sorpassi si è aggiudicato il terzo posto su una classifica generale di 30 piloti. La gara finale l’ha conclusa in settima posizione. Sommando i vari risultati ottenuti, Samuele Giannini ritira la coppa del quarto posto nella sua categoria e si classifica diciottesimo su un totale di 225 piloti. Il giovanissimo campione ringrazia gli sponsor, coloro che lo seguono e il team DiPoto.