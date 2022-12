Un attore casertano in “Filomena Marturano”. Stasera su Raiuno

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Francesco Russo, attore di Santa Maria Capua Vetere recita stasera su Rai1, dalle ore 21.25, nel nuovo adattamento di Filumena Marturano, il capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo riadattato per la tv da Francesco Amato.

Nel cast anche Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo nei panni rispettivamente di Filumena Marturano e Domenico Soriano.

Un altro bel traguardo per il nostro Francesco, dopo i ruoli importanti già ricoperti nella serie “L’amica geniale” e numerosi riconoscimenti tra cui “Meno di 30” riservato agli attori under 30 che hanno fatto strada nel mondo dello spettacolo.

In bocca al lupo Francesco!