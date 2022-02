Un ballerino casertano conquista il banco di “Amici”

TEVEROLA – Entra nella scuola di Amici, di Maria De Filippi, Michele Esposito 22 anni di Teverola. Il ragazzo ha letteralmente stregato il pubblico e la Celentano la quale lo ha invitato a raccontare si se: “Sono di Teverola, a 11 anni sono andato a vivere a Zurigo, in Svizzera, per andare a studiare in Accademia. Sono rimasto lì per 6 anni e dopo ho la competizione a Losanna dove ho vinto dei premi e ho potuto scegliere dove andare a lavorare. Ho scelto Amsterdam, dove facevo parte della compagnia nazionale. E ora sono ad Amici perché vorrei farmi conoscere anche in Italia. Sono un ragazzo semplice e umile. Sono venuto qui perché è credo sia una grande esperienza perché è un programma visto da tutti in Italia. L’ho fatto anche per aiutare la mia famiglia perché, a causa del Covid, siamo stati un po’ in difficoltà. Mi aspetto di poter imparare tante cose non solo nel classico ma anche negli altri stili”. Il ragazzo si è esibito davanti ai professori prima in un pezzo classico e poi in uno contemporaneo al termine del quale la Celentano ha spiegato: “Reputo Michele un ottimo elemento e perciò gli consegno la maglia d’oro per il serale ma dovrà conquistarselo comunque. Gli affido il mio banco libero”.