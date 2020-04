Un CASALESE ciociaro che parla e agisce come Peppe Setola: “Ti mangio le budella a morsi”. La video-chiamata con pistola

CASERTA – Christian Vento è un nativo ciociaro. Non risultano, nel suo albero genealogico, discendenze che riportano alla provincia di Caserta e all’agro aversano in particolare. Eppure, sotto l’egida di Gennaro De Angelis, era diventato un criminale con tutte le stimmate del boss.

La scuola, quella, per l’appunto impartitagli da De Angelis, reca il marchio doc del clan dei casalesi. Non sappiamo se Vento abbia o meno instaurato rapporti con Casal di Principe e dintorni. Da una prima, sommaria visione dell’ordinanza di arresto, eseguita l’altro giorno, non abbiamo ravvisato alcun riferimento di questo tipo.

Ma il comunicato stampa della Procura e dei carabinieri del comando provinciale di Frosinone parla fin troppo chiaro: Vento, non solo ha relazioni con il clan dei casalesi, ma ne ha assunto tutte le caratteristiche criminali. Anzi, oseremmo dire, anche di più.

Forse solo un Setola si è espresso in passato con parole tanto violente e con azioni che rappresentano il chiaro presagio di uno che non avrebbe certo pensato più di tanto prima di commettere un omicidio o più omicidi.

Ecco un’antologia delle azioni e delle parole più significative che si trovano in una parte dell’ordinanza da noi pubblicate in calce: “Mi ti mangio le budella a morsi..“, e ancora “Ti dò una scioppettata in mezzo agli occhi”, “Troverò pace solo con la tua morte“.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA