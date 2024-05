PIETRAVAIRANO – La comunità di Pietravairano è in lutto dopo la notizia della scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Alfano, originario della città dell’alto Casertano e in servizio in provincia di Salerno.

Un infarto avrebbe spento il militare, fratello di un impiegato della casa comunale di Pietravairano.

Vincenzo lascia la moglie e due figli.