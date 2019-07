SESSA AURUNCA – Un malore non gli lascia scampo, 50enne muore in auto sul ciglio della strada. E’ accaduto ieri sera nella frazione di Piedimonte di Sessa Aurunca, all’imbocco della strada Domiziana. A lanciare l’allarme, un passante, che ha notato il corpo dell’uomo riverso nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però, per il 50enne, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il signore, di origini napoletane, abbia avvertito un malore e sia riuscito ad accostare evitando così di provocare un incidente, ma è deceduto quasi nell’immediato. I carabinieri indagano sull’accaduto.