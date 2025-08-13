UN MILIONE di euro: l’ospedale di CASERTA costretto a pagare maxi risarcimento alla famiglia di un paziente morto

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – L’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta è stata condannata al risarcimento di quasi un milione di euro agli eredi di un paziente deceduto nel 2017, a seguito di una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La vicenda giudiziaria, iniziata con una richiesta di risarcimento presentata dall’avvocato Claudio Spinosa nel 2021, si è conclusa con una sentenza emessa il 6 maggio 2025, che ha riconosciuto la responsabilità dell’ospedale per il decesso del signor A. M., avvenuto il 16 dicembre 2017.

La somma complessiva di 997.887 euro è stata suddivisa tra i familiari del defunto, con importi variabili a seconda dei beneficiari, oltre agli interessi legali calcolati secondo le norme vigenti. La sentenza ha inoltre respinto la domanda di risarcimento avanzata da un’altra parte, identificata come P.F., e ha imposto all’AORN il pagamento delle spese legali del giudizio, quantificate in 10.180 euro per onorari e 1.703 euro per spese, oltre a ulteriori rimborsi.

L’ospedale ha anche dovuto affrontare le spese relative a un precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo, per un totale di 15.991,77 euro, liquidate all’avvocato Spinosa. Per evitare ulteriori aggravamenti economici, l’Azienda ha deciso di procedere al pagamento entro il mese di luglio, approfittando della rinuncia alle spese di precetto da parte dell’avvocato.