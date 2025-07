UN MORTO. LA FOTO E I DETTAGLI. Grave incidente in Autostrada: coda di 8 km verso CASERTA NORD

AGGIORNAMENTO – LA VITTIMA E’ UN OPERAIO 38ENNE: ECCO CHI E’ – CLICCA E LEGGI

Le immagini in diretta dal sito di Autostrade per l’Italia

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A1 Milano Napoli, in direzione sud, poco dopo il casello di Santa Maria Capua Vetere. Un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti ha improvvisamente perso il controllo, ribaltandosi dopo l’urto contro le barriere laterali della carreggiata.

Nel violento impatto, una persona ha perso la vita. Immediato l’intervento della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’incidente stradale è avvenuto al chilometro 729+800, nel tratto compreso tra Capua e Caserta Nord. Nel sinistro sono rimasti coinvolti oltre al camion anche un’auto. Attualmente il traffico defluisce su una sola corsia, mentre si registrano fino a 8 chilometri di coda.

Per ridurre i disagi, si consiglia agli automobilisti diretti a Napoli di uscire al casello di Capua e rientrare in autostrada dalla stazione di Caserta Nord, percorrendo la viabilità ordinaria. Sul luogo dell’incidente sono presenti gli operatori di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella gestione della viabilità.

La salma della vittima è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per gli accertamenti di rito.