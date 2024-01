Un tumore maligno colpisce il papà. Giovane ragazzo casertano apre una raccolta fondi per le cure

CASERTA – Alessandro Merola è un ragazzo di 24 anni, studente di giurisprudenza. Il suo papà Elio ha bisogno di aiuto. L’uomo, 51 anni, deve curarsi da un carcinoma linfo-epiteliale del tratto rino-faringeo.

Alessandro ha deciso di non perdersi d’animo e di avviare un GoFundMe per aiutare il papà a sostenere le spese mediche per curarsi. “Dovendo curarsi a Bologna, presso l’ospedale Sant’Orsola, e avendo tutta la sua vita a Caserta dove viviamo e lavoriamo/studiamo; le spese per affrontare questo male stanno richiedendo un emorragia di denaro a cui non riusciamo a star dietro nonostante i tanti sforzi da parte della famiglia tutta”.

La solidarietà e l’affetto nei confronti di Alessandro e del suo papà non sono mancati e in pochi giorni la raccolta fondi ha già raggiunto oltre 3 mila euro. Il trasferimento a Bologna avverrà martedì 9 gennaio, ma intanto Alessandro è commosso per la grande generosità ricevuta e ha ringraziato i 180 donatori.

“Come in ogni impresa, piccola o grande che sia, il successo passa dalle persone che decidono di farne parte, da coloro che si fanno carico e portatori ora di un messaggio ora di un ideale e che con ardore, molto spesso genuino, ispirano gli altri e sollevano gli animi e le folle; ovviamente non parlo certo di me stesso, in questo caso umile destinatario del vostro supporto, ma di quella schiera di amici che senza nessuna sollecitazione hanno risposto presente a una causa che hanno fatto propria senza averne alcun tornaconto” scrive sulla piattaforma Alessandro.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/le-spese-mediche-per-curare-il-mio-papa