“Un uomo grasso, in bici, sta cercando di molestare delle donne”. Il racconto choc di una ragazza abbordata

CAPUA (l.d.a./.c.d.a.) – Una segnalazione allarmante. Tra le vie di Capua, un uomo in bici molesterebbe le donna in strada. Secondo alcune testimonianze, vi sarebbe da giorni un uomo grosso, in sovrappeso, in sella ad una bici scura, rossa, vestito con una maglia gialla, che avvicinerebbe le donne di qualsiasi età, molestandole facendo proposte oscene, tanto che molte donne e ragazzine evitano di passeggiare da sole a qualsiasi ora, temendo che il soggetto in questione possa passare dalle parole a i fatti.

L’allarme è crescente, non sappiamo quanti precisamente siano i casi di donne avvicinate dal predatore sessuale, ma occorre che chi di competenza verifichi questi fatti e rassicuri i cittadini, anzi le cittadine.

Questa la denuncia pubblica di un solerte cittadino: “Scusate la volgarità, ma avete fatto caso anche voi a un chiattone che su una bicicletta a piazza medaglie d’oro tentava di importunare e molestare ragazze o donne nei pressi? Occhi aperti!“