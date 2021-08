Una carrozzina e un pc portatile per Pedro, 22 anni, malato di anemia falciforme

TEANO (Pietro De Biasio) – Si è svolta lunedì sera, 02 agosto, la cena di beneficenza organizzata dal Gruppo Masci Teano 1 (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) per aiutare e sostenere Pedro. Mentre sulle lunghe tavolate si sono gustate le pizze e le prelibatezze della Taverna dei Mille è trascorsa una piacevole serata tra la misurata allegria di tutti i presenti che non sono voluti mancare per un fine molto nobile: acquistare una carrozzina e un pc portatile a Pedro il giovane di 22 anni che vive a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo.

Il fulcro della serata è stato appunto questo obiettivo che ha mosso gli animi dei volontari del Masci e soprattutto di Don Enzo Gravante: la raccolta fondi per il giovane afflitto dall’anemia falciforme, una malformazione genetica che lo costringe a vivere sulla sedie a rotelle. Don Enzo “malato” d’Africa e impegnato per portare il sorriso a chi è meno fortunato ha affidato a Casertace il suo personale ringraziamento per l’iniziativa: “La serata, considerando le preoccupazioni covid, è andata bene con gli amici di Teano centro e dalle frazioni. Pedro avrà il suo nuovo computer in settembre, e speriamo appena possibile la nuova carrozzina. Intanto, un grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita della serata. Dio ama chi dona con gioia, (2Cor 9,7). Grazie ancora al Masci di Teano 1, sempre pronti a diventare «buoni cittadini», responsabilmente impegnati nella vita del loro paese e predisposti a essere futuri «cittadini del mondo» volenterosi di migliorare la propria società e sostenitori convinti della fratellanza tra i popoli. E grazie ancora a Giuseppe e allo staff della Taverna dei Mille di Teano”.