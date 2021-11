Una giovane cantante casertana è ad un passo dal salire sul palco del Festival di Sanremo

SPARANISE – Classe 1995, Maria Antonietta Di Marco, conosciuta da tutti come Etta, è una giovane cantante originaria di Sparanise. Nel 2021 ha ottenuto 4 sì da parte dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika durante la sua esibizione nell’inedito Bam Bam sul palco di X Factor. In passato l’artista aveva già preso parte alle audizioni del talent show, ma purtroppo aveva dovuto fare i conti con un rifiuto (dopo il quale ha decisa di non darsi per vinta). Sui social nel 2020 ha presentato il suo primo singolo, Il mio deserto.

Al Palafiori di Sanremo sono stati proclamati i 21 vincitori dell’edizione 2021 di Area Sanremo, tra cui la giovane artista casertana, l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. La Commissione di Valutazione, composta da Franco Zanetti (presidente), dal maestro Giuseppe Vessicchio (presidente), Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi, ha riascoltato i 56 finalisti e selezionato i 21 vincitori del concorso. Il presidente onorario della Commissione di Valutazione è Vittorio De Scalzi. Il commissario supplente è Maurilio Giordana.

Questi i 21 vincitori (in ordine alfabetico) di Area Sanremo 2021: Anna Renè (Polignano a Mare – Bari), Aria (Brugherio – Monza), Canca (Genova), Emanuele Conte (Povegliano – Treviso), Cricca (Riccione – Rimini), Destro (Leverano – Lecce), Etta (Sparanise – Caserta), Gobbi & Lucrezia (Bologna), Ilan (Ravenna), Isabel (Casale Marittimo – Pisa), Josuè (Messina), Littamè (Terrassa Padovana – Padova), Camilla Magli (Milano), Moà (Orvieto – Terni), Namida (Porto Viro – Rovigo), Noe (Terracina – Latina), Senza_Cri (Brindisi), Sophia Murgia (Budoni – Sassari), Dalila Spagnolo (Lecce), Ulisse Schiavo (Padova), Vittoria (Villafranca di Lunigiana – Massa).I 21 vincitori di Area Sanremo avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Artistica della Rai, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.