PRESENZANO – Stanno operando i mezzi di soccorso per fare in modo che possa tornare in carreggiata il tir che, questa mattina, è finito fuori strada lungo la statale Venafrana.

È il tratto che percorre il territorio comunale di Presenzano e che poi porta verso il Molise. La situazione ha rallentato in maniera critica il traffico su tutta l’area.