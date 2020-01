Una multisala e una sala giochi stile Las Vegas al Jambo, in concorrenza al Campania. Ma sono fake email

TEVEROLA – Era già successo in passato, ma stavolta lo scritto è molto più articolato. Facilmente smascherabile da persone che seguono la cronaca nera e giudiziaria, come noi, ma non da tutti.

Questa l’email: “Il Centro Commerciale Jambo1 prestò ospiterà anche un cinema multisala e una sala giochi. E’ questa la grande novità per tutti gli affezionati clienti del centro commerciale e per un territorio, quello dell’agro aversano, che quindi non sarà costretto a recarsi a Marcianise o a Caserta per poter vivere le emozioni di una multisala. E’ tutto pronto per il via dei lavori, con un’offerta giunta al centro commerciale da una ditta di San Cipriano d’Aversa che dovrebbe occuparsi degli interventi. Un progetto che si parla possa costare dai 3 ai 10 milioni di euro. Quindi chi si recherà al Jambo1 non si gusterà un semplice caffè o una pizza ma potrà anche gustarsi magari con gli amici o la famiglia il film che verrà proiettato al cinema. E quando tutto sarà completato si potrà anche festeggiare: mozzarelle per tutti e festa importante per il risultato ottenuto. E come se non bastasse c’è già una grossa struttura coperta proprio di fronte ad Expert: qui dovrebbe nascere una grossa sala giochi che dovrebbe essere affidata al titolare di un bar già presente all’interno del centro commerciale e precisamente al primo piano. Insomma grandi novità per un Jambo che diventa sempre più grande e riferimento del territorio”.

Lo scritto è costellato da una serie di condizionali che, tutto sommato, non servivano essendo una fake mail, ma che qualcuno ha ritenuto di dover mettere lo stesso, contribuendo a rendere ancora meno credibile il presunto comunicato stampa.

Questi condizionali ci permettono di non escludere la possibilità che a scriverlo sia stato qualcuno abituato a redigere articoli giornalistici, soprattutto in queste aree in cui c’è una tensione allo scoop, ma allo stesso tempo bisogna salvaguardarsi da eventuali querele attraverso l’uso del condizionale.