UN’INTERDITTIVA ANTIMAFIA (quasi) indolore per chi ha come soci aziende in odore di camorra. A CAPUA Villani mette da parte il logo CZeta e chiede alla vincitrice della gara di fare un altro nome 22 Maggio 2024 - 09:48

In foto da sx Rosaria Nocerino, Adolfo Villani, Carlo Ilario