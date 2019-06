UNIVERSIADI. Una per una tutte le gare che si disputeranno tra Stadio Pinto, Stadio del Nuoto, PalaJacazzi di Aversa e Reggia

CASERTA – A breve prenderanno il via le Universiadi 2019 organizzate nella Regione Campania che vedranno alcune discipline scendere in campo anche nella provincia casertana. Sono 4 le sedi che saranno utilizzate durante l’evento per manifestazioni ufficiali: lo stadio di Caserta ‘Alberto Pinto’ per il calcio, lo Stadio del Nuoto di Caserta per la Pallanuoto, i campetti antistanti la Reggia per il tiro con l’arco ed il PalaJacazzi di Aversa per la pallacanestro.

Di seguito potrete trovare tutti gli eventi nei singoli impianti con le specifiche di date e discipline.

TIRO CON L’ARCO

Palazzo Reale di Caserta 12/07/2019



14:30 Semifinale individuale femminile arco compound14:48 Semifinale individuale femminile arco compound15:06 Medaglia di Bronzo femminile arco compound15:24 Medaglia d’Oro femminile arco compound15:52 Semifinale individuale maschile arco compound16:10 Semifinale individuale maschile arco compound16:28 Medaglia di Bronzo maschile arco compound16:46 Medaglia d’Oro maschilearco compound

Palazzo Reale di Caserta 13/07/2019

10:30 Medaglia di Bronzo femminile arco ricurvo a squadre

10:50 Medaglia d’Oro femminile arco ricurvo a squadre

11:20 Medaglia di Bronzo maschile arco ricurvo a squadre

11:40 Medaglia d’Oro maschile arco ricurvo a squadre

12:10 Medaglia di Bronzo misto arco ricurvo a squadre

12:30 Medaglia d’Oro misto arco ricurvo a squadre

14:30 Semifinale individuale femminili arco ricurvo

14:46 Semifinale individuale femminili arco ricurvo

15:02 Medaglia di Bronzo individuale femminile arco ricurvo

15:18 Medaglia d’Oro individuale femminile arco ricurvo

15:44 Semifinale individuale maschili arco ricurvo

16:00 Semifinale individuale maschili arco ricurvo

16:16 Medaglia di Bronzo individuale maschile arco ricurvo

16:32 Medaglia d’Oro individuale maschile arco ricurvo

BASKET

Palajacazzi Aversa 03/07/2019

10:30 USA-Messico (F)

13:00 Taipei-Slovacchia (F)

Palajacazzi Aversa 04/07/2019

10:30 Repubblica Ceka-Messico (M)

13:00 Portogallo-Romania (F)

17:30 Israele-Australia (M)

20:00 Argentina-Russia (M)

Palajacazzi Aversa 05/07/2019

10:30 Ungheria-Ukraina (F)

13:00 Cina-Finlandia (M)

Palajacazzi Aversa 05/07/2019

17:30 Repubblica Ceka-Giappone (F)

20:00 Germania-Canada (M)

Palajacazzi Aversa 06/07/2019

17:30 USA-Cina (M)

22:00 Finlandia-Ukraina (F)

Palajacazzi Aversa 07/07/2019

17:30 C3‐D4 (M)

20:00 C1‐D2 (F)

Palajacazzi Aversa 08/07/2019

10:30 B3‐A4 (M)

13:00 WW25‐WW27 (9th ‐ 12th) (F)

15:00 WW25‐WW27 (9th ‐ 12th) (F)

17:30 LW29‐LW31 (5th ‐ 8th) (F)

20:00 LW30‐LW32 (5th ‐ 8th) (F)

Palajacazzi 09/07/2019

17:30 LM25‐LM27 (13th‐16th) (M)

20:00 WM25‐WM27 (9th ‐ 12th) (M)

Palajacazzi Aversa 10/07/2019

10:30 WW33‐WW34 (13th ‐ 14th) (F)

13:00 LW37‐LW38 (7th ‐ 8th) (F)

Palajacazzi Aversa 11/07/2019

10.30 WM33‐WM34 (13th ‐ 14th) (M)

13.00 LM37‐LM38 (7th ‐ 8th) (M)

CALCIO

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 04/07/2019

21:00 Corea del Nord-Sudafrica (F)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 06/07/2019

18:00 Corea del Sud-Brasile (M)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 07/07/2019

18:00 Irlanda-Uruguay (M)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 08/07/2019

21:00 Quarti di Finale (F)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 09/07/2019

21:00 Quarti di Finale (M)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 10/07/2019

17:00 LW14 : LW16 Semifinale 5 v 8 (F)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 11/07/2019

17:00 LM14 : LM16 Semifinale 5 v 8 (M)

Stadio ‘Alberto Pinto’ Caserta 13/07/2019

17:00 M21 : M22 final 5 v 6 (M)

PALLANUOTO

Stadio del Nuoto di Caserta 02/07/2019

13:30 Russia-Gran Bretagna (M)

15:30 USA-Corea del Sud (M)

17:30 Croazia -Australia (M)

19:30 Italia-Giappone (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 03/07/2019

09:30 Gran Bretagna-Corea del Sud (M)

11:30 Russia-Francia (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 04/07/2019

15:30 Australia-Giappone (M)

17:30 Croazia-Ungheria (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 05/07/2019

13:30 Corea del Sud-Francia (M)

15:30 Gran Bretagna-USA (M)

17:30 Giappone-Ungheria (M)

19:30 Australia-Italia (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 06/07/2019

13:30 Francia-USA (M)

15:30 Corea del Sud-Russia (M)

17:30 Giappone-Croazia (M)

19:30 Ungheria-Italia (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 08/07/2019

13:30 USA-Russia (M)

15:30 Francia‐Gran Bretagna (M)

17:30 Ungheria-Australia (M)

19:30 Italia-Croazia (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 09/07/2019

17:30 4 Gr.A‐5 Gr.B (M)

19:30 5 Gr.A‐4 Gr.B (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 10/07/2019

13:30 3 Gr.A‐1 Gr.B (M)

15:30 2 Gr.A ‐ W22 (M)

17:30 1 Gr.A ‐ B Gr.3 (M)

19:30 2 Gr.B ‐ W21 (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 11/07/2019

15:30 L 21‐ L 22 9°‐10° Place (M)

17:30 L 23‐ L 26 5°‐8° Place (M)

19:30 L 24‐ L 25 5°‐8° Place (M)

Stadio del Nuoto di Caserta 12/07/2019

09:30 Fin 7° Place L 27‐ L 28 (F)

11:30 Fin 5° Place W 27‐ W 28 (F)

17:30 Final 7° Place L 27‐ L 28 (M)

19:30 Final 5° Place W 27‐ W 28 (M)

R.R.